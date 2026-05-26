A Salerno, il sindaco si è recato in alcuni cantieri inattivi e ha fatto intervenire le forze dell’ordine per allontanare un parcheggiatore abusivo. Il blitz, avvenuto in pieno giorno, ha portato alla fuga di quest’ultimo, mentre le autorità hanno verificato lo stato di alcuni lavori sospesi. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato, e l’operazione si è svolta senza incidenti. La presenza del primo cittadino ha segnato un intervento diretto sulla questione sicurezza e illegalità in città.

Salerno, 26 maggio 2026 – A Salerno non c’è stato il tempo delle pacche sulle spalle, dei sorrisi di circostanza o delle conferenze stampa con i toni morbidi della riconciliazione. Dopo il voto di domenica 24 e lunedì 25, Vincenzo De Luca è tornato sindaco come aveva promesso: senza celebrazioni e senza tregua. Lo “sceriffo” ha rimesso piede nelle strade della sua città poche ore dopo la vittoria elettorale, scegliendo il linguaggio che conosce meglio: sopralluoghi, ordini perentori e nemici pubblici da indicare. Niente salotti istituzionali, niente passerelle. Le immagini del primo post su Facebook, come sindaco eletto a Salerno, di Vinenzo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vincenzo De Luca, il sindaco vigilante è tornato in città: blitz ai cantieri fermi e parcheggiatore abusivo messo in fuga

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