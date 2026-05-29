Villaggio De Sanctis – Nuova Scena | il circo contemporaneo under 35 a Roma

Nel villaggio De Sanctis a Roma si è svolto un evento dedicato al circo contemporaneo, riservato a artisti under 35. La manifestazione si è svolta all’aperto, in un’area verde della città, e ha presentato spettacoli di giovani performer. L’obiettivo era mettere in mostra le nuove proposte artistiche nel settore del circo contemporaneo. La scena ha visto diverse esibizioni, tutte realizzate da artisti emergenti, in un contesto di spazio pubblico all’aperto.

Un palcoscenico a cielo aperto nel verde di Roma per raccontare i nuovi confini del circo contemporaneo under 35. Dal 7 al 21 giugno, lo spazio storico di Villa De Sanctis nel quadrante est della capitale, ospiterà la rassegna “Villaggio De Sanctis – Nuova Scena”, una forma di spettacolo interamente dedicata alla giovane creazione nel panorama delle arti performative. Il progetto – sotto la direzione artistica di Leonardo Varriale, ideato e prodotto da MeltingPot – nasce con l’obiettivo di dare spazio e voce a una nuova generazione di giovani autori, interpreti e compagnie indipendenti, artisti emergenti e studenti di scuole di alta formazione professionale, proponendo lavori che attraversano giocoleria, acrobatica, teatro musicale e pratiche partecipative. 🔗 Leggi su Funweek.it

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