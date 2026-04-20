Fiabe miti e circo contemporaneo | a giugno scatta il festival Colpi di scena
Da martedì 23 a venerdì 26 giugno si terrà a Forlì la nuova edizione di Colpi di scena, un festival biennale dedicato alle produzioni teatrali per le giovani generazioni. Organizzato dall’Accademia PerdutaRomagna Teatri in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’evento presenterà spettacoli che spaziano tra fiabe, miti e circo contemporaneo. La manifestazione offre uno spazio dedicato alle nuove creazioni nel settore teatrale rivolto ai più giovani.
Da martedì 23 a venerdì 26 giugno si terrà a Forlì la nuova edizione di Colpi di scena, vetrina biennale dedicata alle nuove produzioni di Teatro per le giovani generazioni organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri in collaborazione con l’Amministrazione comunale. In quattro giorni di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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