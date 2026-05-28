ERP Fest 2026 | grande successo a Roma per il circo contemporaneo tra spettacoli e laboratori nei quartieri popolari
L’ERP Fest 2026 si è svolto a Roma, coinvolgendo i quartieri popolari con spettacoli e laboratori di circo contemporaneo. La manifestazione ha avuto luogo a Largo delle Terme Gordiane e Villa Gordiani, attirando un pubblico numeroso e dimostrando un interesse diffuso per le attività proposte. Durante l’evento sono stati organizzati vari momenti di partecipazione collettiva e performance artistiche, senza che siano stati segnalati problemi o criticità.
A Roma, l’ ERP Fest 2026 ha trovato una risposta entusiasta da parte della città. La manifestazione dedicata al circo contemporaneo ha animato Largo delle Terme Gordiane e Villa Gordiani con spettacoli, laboratori e momenti di partecipazione collettiva. Tra quartieri popolari, spazi verdi e luoghi della vita quotidiana, il festival ha trasformato per sei giorni la città in un palcoscenico aperto, confermando il successo di una proposta culturale in grado di unire in un tutt’uno arte, comunità capitolina e accessibilità. ERP Fest 2026: il circo contemporaneo entra nello spazio pubblico. Dal 7 al 12 aprile 2026, ERP Fest ha portato nel cuore del Municipio V un programma fitto di appuntamenti, costruito dall’associazione giovanile MeltingPot con la direzione artistica di Leonardo Varriale. 🔗 Leggi su Funweek.it
The New Economics of SaaS: Why Usage-Based Models Are Reshaping Software Pricing
Notizie e thread social correlati
Circo contemporaneo e nuovi linguaggi: la FLIC protagonista al Salone Off con due spettacoliAlla FLIC, scuola di circo di Torino, si prepara ad essere protagonista al Salone Off del Salone Internazionale del Libro con due nuovi spettacoli...
Festa Mondiale del Circo: artigianato, spettacoli, laboratori, giostre, raduno auto e giochi di legnoA Cervia si svolge la Festa Mondiale del Circo, un evento che propone spettacoli, laboratori, giostre, un raduno di auto e giochi di legno.