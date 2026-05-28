ERP Fest 2026 | grande successo a Roma per il circo contemporaneo tra spettacoli e laboratori nei quartieri popolari

Notizia in breve

L’ERP Fest 2026 si è svolto a Roma, coinvolgendo i quartieri popolari con spettacoli e laboratori di circo contemporaneo. La manifestazione ha avuto luogo a Largo delle Terme Gordiane e Villa Gordiani, attirando un pubblico numeroso e dimostrando un interesse diffuso per le attività proposte. Durante l’evento sono stati organizzati vari momenti di partecipazione collettiva e performance artistiche, senza che siano stati segnalati problemi o criticità.