Un video dell’intervento di un attivista antimafia, avvenuto il 19 luglio 2025 durante una cerimonia delle Agende rosse, è stato denunciato da un esponente politico. Nel video, l’attivista critica le istituzioni, definendo il loro operato come un “depistaggio”. La denuncia arriva a pochi giorni dalla diffusione del video, che è stato condiviso sui social e su alcuni media online. Nessuna ulteriore informazione su eventuali indagini o reazioni ufficiali.

L’intervento risale al 19 luglio 2025, durante la commemorazione organizzata dalle Agende rosse di Salvatore Borsellino. A parlare è Jamil El Sadi: 27enne, nato a Rimini da famiglia di origine palestinese, è un collaboratore del sito Antimafia2000, vive a Palermo ed è tra i fondatori di “ Our Voice ”, associazione antimafia composta soprattutto da studenti. Un intervento dal palco della commemorazione in via D’Amelio, ripreso e postato sul canale social dell’associazione, che ha provocato la reazione della presidente della Commissione parlamentare antimafia: Chiara Colosimo, infatti, lo ha denunciato per diffamazione. Il giovane attivista –... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video dell’intervento dell’attivista antimafia denunciato da Colosimo: “Il vostro è depistaggio istituzionale”

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