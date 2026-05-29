Patrick Vieira ha spiegato che al Milan ha imparato a mantenere alte prestazioni nel tempo. Durante un'intervista, ha detto che l’esperienza nel club gli ha insegnato tecniche e mentalità per restare ai massimi livelli. Vieira ha anche sottolineato l’importanza di allenamenti intensi e disciplina quotidiana. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle metodologie adottate. La sua testimonianza si concentra sulla crescita personale e professionale durante la permanenza nel club.

Patrick Vieira, oggi allenatore, ma ex centrocampista, in carriera ha giocato anche con il Milan, anche se in Serie A ha avuto una carriera decisamente migliore con l'Inter e la Juventus. Il Diavolo lo acquistò da giovanissimo e il francese ebbe il primo impatto con il calcio europeo che conta proprio con la maglia del Diavolo. Con il Milan solo 5 presenze in totale. L'ex allenatore del Genoa è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio, parlando anche della sua esperienza con il Milan. Ecco un estratto. "Quell’annata in rossonero mi ha aiutato a fare carriera, insegnandomi a non perdere gli anni. Lì ho imparato il segreto per restare ad alto livello per oltre quindici anni, innanzitutto guardando cosa facevano tutte le persone che avevo intorno quotidianamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vieira racconta: “Al Milan ho imparato il segreto per restare ad alto livello”

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