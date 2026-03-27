A 28 anni, il centrocampista lombardo, recentemente protagonista in Serie C con le Dolomiti Bellunesi, ha parlato delle sue esperienze calcistiche. Ha dichiarato di aver imparato da Dybala, ha raccontato di essere passato da Cristiano Ronaldo in momenti difficili e di continuare a sognare di tornare ai livelli più alti. Le sue parole riflettono un percorso di crescita e ambizioni future.

A 28 anni il centrocampista lombardo, protagonista in C con le Dolomiti Bellunesi, apre l'album dei ricordi di una carriera vissuta tra alti e bassi, tra illusioni, gioie e un presente, in Veneto, che porta soddisfazioni e nuovi obiettivi: "Non posso che essere felice, è la mia miglior stagione" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clemenza: "Ho imparato da Dybala, poi sono passato da CR7 al buio. Ma sogno ancora di tornare in alto"

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