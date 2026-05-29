Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 29 maggio 2026, l’Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L’infomobilità ha annunciato un servizio di comunicazione in tempo reale, senza specificare dettagli su eventuali incidenti o deviazioni. La comunicazione è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali dell’ente, con un saluto ai cittadini.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla creazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in diminuzione sulle principali strade e autostrade della Regione partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino alla via del Mare più avanti se situazione tra Laurentina e diramazione Roma Sud interna risotto filante una precedenza permangono rallentamenti tra Roma Teramo e la Prenestina a seguire si rallenta della Cassia bis e Salaria sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra Portonaccio e Togliatti verso raccordo sull'autostrada A1... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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