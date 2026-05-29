Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 07 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala condizioni di viabilità a Roma e nel Lazio alle 07:25 del 29 maggio 2026. Non sono riportati dettagli specifici su incidenti, lavori o deviazioni. La comunicazione si rivolge agli utenti per aggiornamenti sulla circolazione stradale e sulla mobilità nella zona. Nessuna informazione aggiuntiva viene fornita riguardo a eventuali disagi o limitazioni in atto.

Astral infomobilità un saluto e bel trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si profila un venerdì da bollino nero per lo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico disagi a Roma e nel Lazio dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio assicurate le fasce di gara sia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 dettagli sul sito e app di Astral infomobilità Per quanto riguarda il traffico la situazione sul raccordo anulare con le prime Code in che data esterna tra Tiburtina e Prenestina è interna tra Casilina e Appia prime code anche sul tratto Urbano della A24 tra Raccordo Anulare e la tangenziale est In.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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