Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 29 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio segnalava rallentamenti e code su alcune arterie principali. La situazione è monitorata da Astral Infomobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sui disagi e gli interventi in corso. Non sono state segnalate chiusure o incidenti gravi, ma si registrano congestioni nelle zone centrali e nelle arterie di collegamento con la periferia.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla situazione di Astral infomobilità un servizi della regione Lazio per raccordo anulare in carriera interna al traffico intenso tra casse Salaria e a seguire code a tratti tra Nomentana e Prenestina integer esterno rallentamenti con code della Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della Roma Teramo anche qui con gli attratti dalla tangenziale e se Togliatti verso raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud del raccordo anulare Tor Vergata verso l'autostrada Roma Napoli ci spostiamo sulla Roma Napoli quote dal bivio per la Roma Teramo allo svincolo con la diramazione Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 5 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

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