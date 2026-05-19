Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19 | 10

Da romadailynews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità. E' stata diffusa la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio alle ore 19:10 di oggi, 19 maggio 2026. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali strade della regione. La comunicazione viene aggiornata periodicamente per fornire ai cittadini dati recenti sulle condizioni della circolazione. Nessuna informazione riguardante incidenti o lavori in corso è stata riportata in questa fase.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliore alla situazione del traffico partiamo dal cellulare in internal code localizzate al momento tra le uscite nomentane Prenestina in esterna e rallentamenti dalla Roma Fiumicino al Ostiense dalla Laurentina all'appia situazione in miglioramento anche sulla Roma Fiumicino e sull'altra turba della Roma Teramo rispettivamente all'altezza di via del Cappellaccio nelle due direzioni in via Fiorentina 8 Cerbara Verso il raccordo anulare in uscita è uno sguardo alle consolari sulla Tiburtina risolto l'incidente altezza di via del. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 19 05 2026 ore 19 10
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:10
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Sullo stesso argomento

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1...

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio edizione dedicata alle province di ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioRoma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web