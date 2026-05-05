Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 5 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. L’azienda fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sui possibili disagi lungo le principali direttrici della regione. Le comunicazioni riguardano interventi, rallentamenti o chiusure che potrebbero influenzare gli spostamenti dei cittadini e dei mezzi pubblici.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un incidente Ci sono code tra Settecamini e il raccordo anulare in direzione Roma ci tocchiamo a sud della capitale sulla via dell'aeroporto di Fiumicino dove un altro incidente avvenuto nei pressi del territorio di Ostia Antica sta provocando disagi alla circolazione con i coronamenti a partire da Fiumicino aeroporto fino al bivio per la via del Mare in direzione di Ostia e Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare al momento abbiamo Code in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e La Rustica in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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