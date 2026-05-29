Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 29 maggio 2026, Astral ha segnalato problemi alla viabilità a Roma e nel Lazio. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o le aree coinvolte. La situazione è monitorata dall'infomobilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono coda all'altezza di via di Casal del Marmo più avanti code per traffico intenso tra Cassia e salaia e a seguire code a tratti tra Nomentana e Prenestina intelligere esterna con le tratti tra Roma Fiumicino e ha delle macchie Chiama Sud sul tratto Urbano della Roma Teramo anche qui così a tratti tra la tangenziale est e Togliatti basi Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Roma Napoli cose dal video per la Roma Teramo lo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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