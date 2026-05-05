Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 5 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella Regione Lazio, con particolare attenzione a Roma. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico, eventuali incidenti e deviazioni in atto, utili per chi si sposta in città o nelle zone limitrofe. I dati sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Astral e sono aggiornati periodicamente per consentire ai cittadini di pianificare al meglio i propri spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente Ci sono code tra Settecamini e il raccordo anulare in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza e ci spostiamo proprio sul raccordo dove a seguito di un incidente da poco rimosso Ci sono code residui carreggiata interna tra le uscite Aurelia Selva Candida proseguendo in interna code per traffico tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e La Rustica in carreggiata opposta code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana stiamo sulla Roma Fiumicino dove abbiamo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook