Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di questa mattina, si segnalano rallentamenti sulla rete stradale di Roma e del Lazio. La circolazione risulta congestionata in diversi punti, con code e rallentamenti su alcune arterie principali. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso. La situazione resta sotto monitoraggio, e si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio è un venerdì da bollino nero per lo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico disagi a Roma e nel Lazio dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 dettagli sul sito e apri Astral infomobilità un primo aggiornamento sulla ferrovia Metromare La linea è attiva con riduzione di corse quanto riguarda la fl2 Roma Tivoli Avezzano circolazione fortemente rallentato per un inconveniente tecnico sulla linea tra lunghezza e Roma Prenestina e rallentamenti fino a 120. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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