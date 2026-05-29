Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 18 | 10

Il servizio di infomobilità di Astral segnala traffico intenso sulla rete stradale di Roma e del Lazio, alle ore 18:10 del 29 maggio 2026. Si registrano code e rallentamenti in diverse zone della capitale, con particolare congestione in alcune arterie principali. La situazione è monitorata costantemente dai sistemi di gestione del traffico regionale.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico una mento della maggior parte delle strade e autostrade della Regione partiamo da raccordo anulare In che regione interna code per incidente tra via di Casal del Marmo e Cassia più avanti code per traffico intenso della Cassia bis e Salaria e a seguire così a tratti tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna allenamenti con code dalla Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud soltanto Urbano della Roma Teramo si sta in fila tra la tangenziale est e Togliatti verso Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Roma Napoli quote dal bivio per la Roma Teramo allo svincolo con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 09:10Il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi sulla viabilità a Roma e nel Lazio il 29 maggio 2026 alle 9:10.

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