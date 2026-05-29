Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 09 | 10

Il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi sulla viabilità a Roma e nel Lazio il 29 maggio 2026 alle 9:10. La comunicazione riguarda aggiornamenti sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o le aree interessate. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, invitandoli a consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti successivi.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio disagi Iron Man per lo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico assicurate le fasce di garanzia la prossima dalle 17 alle 20 dettagli sul sito e app di Astral infomobilità un primo aggiornamento sulla Metromare linea Attiva con riduzione di corse per quanto riguarda la fl2 Roma Tivoli Avezzano la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea tra lunghezza in Roma Prenestina rallentamenti limitazioni di percorso e cancellazioni previste in un momento Poi il traffico veicolare la situazione sul Raccordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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