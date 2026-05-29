Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 29 maggio 2026, Astral ha segnalato problemi alla viabilità nella regione Lazio. La società di trasporti regionale ha diffuso aggiornamenti tramite il proprio servizio di infomobilità, riferendo di un disagio causato da un incidente o un'interruzione sulla rete di trasporto. La circolazione risulta rallentata e si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause o sui tempi di ripristino.

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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