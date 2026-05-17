Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 17 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’ente per informare i cittadini sulle condizioni del traffico e eventuali variazioni o disagi in atto. La redazione ha ricevuto la segnalazione e ha prontamente diffuso le informazioni per consentire agli utenti di pianificare gli spostamenti.

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