Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 29 maggio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un'interruzione sulla viabilità in una strada principale di Roma. La circolazione risulta rallentata e si registrano code in entrambe le direzioni. Nessuna informazione è ancora disponibile su cause o durata dell’interruzione. La polizia locale e le squadre di pronto intervento sono sul posto. Si consiglia di evitare l’area e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in ulteriore aumento sulle rete viaria territorio a complicare la situazione anche alcuni incidenti nello specifico sulla Salaria un incidente causa code tra lo svincolo di Settebagni è fonte di papà in direzione Mentana sulla Flaminia per un altro incidente si sono formate con le da via Tuscia via Quarto Peperino Verso il raccordo anulare è sul Raccordo Anulare in via di risoluzione incidente avvenuto in precedenza code ora per traffico dalla Cassia Veientana Tiburtina ci spostiamo sulla carreggiata esterna le cose... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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