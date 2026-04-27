Nel 2025, tra Treviso e Pordenone, sono state accumulate circa 10.000 ore di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Questa attività coinvolge aziende e lavoratori impegnati a migliorare le pratiche di tutela e prevenzione nei rispettivi contesti lavorativi. I dati sono stati raccolti da UNIS&F, che si occupa di coordinare e monitorare le attività formative nel settore. La formazione continua rappresenta un aspetto centrale per garantire ambienti di lavoro più sicuri.

? Cosa sapere UNIS&F registra 10.000 ore di formazione sulla sicurezza tra Treviso e Pordenone nel 2025.. Il bilancio coinvolge 766 aziende locali con corsi standard e progetti su specifica commessa.. Tra le province di Treviso e Pordenone, UNIS&F ha registrato nel 2025 quasi 10.000 ore di attività formativa dedicate alla sicurezza sul lavoro, consolidando un modello che trasforma la normativa in pratica quotidiana per le imprese locali. In vista della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, prevista per il 28 aprile, la società del Sistema Confindustria ha presentato un bilancio dettagliato dell’ultimo anno operativo. I numeri delineano un in cui la prevenzione non è più un mero adempimento burocratico, ma una necessità strutturale che coinvolge direttamente i lavoratori e i dirigenti delle aziende del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: 10.000 ore per proteggere le imprese locali

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