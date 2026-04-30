La Commissione Europea ha approvato il quadro Metsaf, che consente agli Stati membri di fornire aiuti alle imprese fino al 2026. I governi nazionali potranno coprire fino al 70% degli extra-costi in settori agricoli e industriali, con l’obiettivo di sostenere le aziende in un periodo di difficoltà energetica. La decisione riguarda fondi destinati a compensare le spese aggiuntive legate ai prezzi dell’energia.

? Cosa sapere La Commissione Europea approva il quadro Metsaf per aiuti alle imprese fino al 2026.. I governi nazionali finanzieranno fino al 70% degli extra-costi per settori agricoli e industriali.. La Commissione Europea ha approvato oggi a Strasburgo nuove deroghe agli aiuti di Stato che permetteranno ai governi nazionali di finanziare le imprese colpite dall’impennata dei prezzi energetici, con validità fissata fino ad almeno il 31 dicembre 2026. Il provvedimento, denominato Metsaf (Middle East crisis temporary state aid framework), interviene in risposta alla crisi geopolitica scatenata due mesi fa dal conflitto in Iran, che ha destabilizzato i flussi di approvvigionamento globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia: l’UE sblocca i fondi per le imprese, aiuti fino al 2026

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