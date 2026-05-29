Vette incantate si apre la mostra interamente dedicata alla montagna nell’anno delle Olimpiadi
Dal 30 maggio al 13 settembre si terrà la mostra “Vette incantate” dedicata alla montagna, nell’ambito della seconda edizione di Itinerari condivisi nei Musei del Sistema museale della provincia di Lecco. L’esposizione si svolgerà a Villa Monastero di Varenna, nello Spazio d’arte di Bellano e al Muu Museo. L’evento coincide con l’anno delle Olimpiadi invernali e presenta fotografie e materiali legati alle vette montane.
Dal 30 maggio al 13 settembre, nell’ambito della seconda edizione di Itinerari condivisi nei Musei del Sistema museale della provincia di Lecco, si svolgerà la mostra “Vette incantate” che avrà luogo con Villa Monastero di Varenna, nello Spazio d’arte di via Plinio 6 a Bellano e al Muu Museo del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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VETTE INCANTATE Una mostra dedicata al fascino delle montagne, tra arte, paesaggio e memoria alpina nell’anno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dal 30 maggio al 13 settembre ? Spazio d’Arte, via Plinio 6 Bellano mostra aperta tutti i giorni dal facebook