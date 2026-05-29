Vette incantate si apre la mostra interamente dedicata alla montagna nell’anno delle Olimpiadi

Da leccotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 30 maggio al 13 settembre si terrà la mostra “Vette incantate” dedicata alla montagna, nell’ambito della seconda edizione di Itinerari condivisi nei Musei del Sistema museale della provincia di Lecco. L’esposizione si svolgerà a Villa Monastero di Varenna, nello Spazio d’arte di Bellano e al Muu Museo. L’evento coincide con l’anno delle Olimpiadi invernali e presenta fotografie e materiali legati alle vette montane.

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Dal 30 maggio al 13 settembre, nell’ambito della seconda edizione di Itinerari condivisi nei Musei del Sistema museale della provincia di Lecco, si svolgerà la mostra “Vette incantate” che avrà luogo con Villa Monastero di Varenna, nello Spazio d’arte di via Plinio 6 a Bellano e al Muu Museo del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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