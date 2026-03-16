A Bagnaia una giornata interamente dedicata alla pizza di Pasqua

A Bagnaia si prepara alla domenica delle Palme del 29 marzo, giornata dedicata alla pizza di Pasqua. La località si anima con profumi di dolci e ricordi di tradizioni pasquali, creando un’atmosfera di festa. La giornata si svolge tra le vie del paese, con eventi e stand dedicati alla preparazione e alla degustazione di questa specialità tipica.

A Bagnaia si respira già aria di feste pasquali, tra dolci profumi e tradizioni locali. Domenica delle Palme, 29 marzo, la giornata è infatti dedicata alla pizza di pasqua. Stand gastronomici espongono in piazza, dalle 10 alle 19, assaggi del prodotto pasquale, mentre alle 16, presso la saletta superiore del ristorante “Il Borgo”, si tiene l'undicesima edizione del concorso “La miglior pizza di Pasqua”, dove una giuria è pronta a proclamare la migliore del 2026. Il pubblico poi ha la possibilità di assaggiare le numerose prelibatezze in concorso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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