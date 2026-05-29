Vette incantate | si apre la mostra dedicata alla montagna nell’anno delle Olimpiadi

Da leccotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mostra “Vette incantate” si terrà dal 30 maggio al 13 settembre, nell’ambito della seconda edizione di Itinerari condivisi nei Musei del Sistema museale della provincia di Lecco. L’esposizione si svolgerà in tre sedi: Villa Monastero di Varenna, lo Spazio d’arte di Bellano e il Muu Museo.

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Dal 30 maggio al 13 settembre, nell’ambito della seconda edizione di Itinerari condivisi nei Musei del Sistema museale della provincia di Lecco, si svolgerà la mostra “Vette incantate” che avrà luogo con Villa Monastero di Varenna, nello Spazio d’arte di via Plinio 6 a Bellano e al Muu Museo del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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