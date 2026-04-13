Alla Certosa di Firenze si celebrano gli 800 anni di san Francesco d’Assisi con una mostra dedicata al Cantico delle creature

A 800 anni di distanza, Il cantico delle creature di Francesco d’Assisi è fonte di ispirazione di una mostra d’arte che si terrà alla Certosa di Firenze e che vuole essere un omaggio al Santo Patrono d’Italia.Altissimu, onnipotente, bon Signore. Il Cantico delle Creature e il fiore della mistica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Torna 'Anima Mundi': la 18° edizione del concorso è dedicata al Cantico delle Creature di San FrancescoBando aperto ai compositori di tutto il mondo: in palio cinquemila euro e l'esecuzione nella Cattedrale durante la 25° edizione della 'Rassegna di...

Assisi, dopo 800 anni il corpo di San Francesco torna tra i fedeli: “Non sono solo ossa, si percepisce una presenza viva”Assisi, 22 febbraio 2026 – E’ iniziata oggi, domenica 22 febbraio, nella Basilica Papale di San Francesco, la prima ostensione pubblica delle spoglie...