Questo fine settimana in Valle d’Aosta prevede diverse celebrazioni religiose, tra cui le cresime e le preghiere, che si terranno in varie chiese della regione. Il vescovo sarà impegnato in queste funzioni, partecipando alle ritualità con la comunità locale. Dopo gli eventi in Valle d’Aosta, il vescovo si sposterà a Roma per alcuni impegni istituzionali, che includono incontri e partecipazioni a cerimonie ufficiali presso enti e uffici religiosi della capitale.

? Domande chiave Dove si svolgeranno le cresime e le preghiere questo fine settimana?. Quali impegni istituzionali attendono il vescovo a Roma dopo le celebrazioni?. Come ha gestito Sant'Ubaldo i conflitti nella sua diocesi?. Perché la mitezza del vescovo di Gubbio è attuale oggi?.? In Breve Calendario cresime: Gignod 16 maggio, Châtillon 17 maggio, Aymavilles 17 maggio.. Vescovo a Roma dal 18 al 24 maggio per riunioni CEI.. Celebrazioni Pentecoste 23 maggio tra Sant’Anselmo e Cattedrale di Aosta.. Riflessione su Sant'Ubaldo di Gubbio e gestione conflitti secondo Papa Leone XIV.. Sabato 16 maggio, il vescovo si recherà a Gignod alle ore 15.30 per le cresime destinate all’unità parrocchiale, segnando l’inizio di un fine settimana di fede che toccherà i centri di Doues e Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vescovo in Valle d’Aosta: un fine settimana intenso tra fede e cresime

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