Valle d’Aosta | il Vescovo tra cresime e memoria dei martiri

Tra il 21 e il 31 maggio si terranno le celebrazioni delle cresime nella diocesi della Valle d’Aosta, con diverse date e sedi designate. Durante le liturgie saranno ricordati i martiri messicani uccisi per la loro fede, i quali vengono commemorati con preghiere e riflessioni durante le funzioni religiose. La cerimonia coinvolgerà i giovani cresimandi e i fedeli delle parrocchie locali, che parteciperanno alle messe e alle processioni organizzate in varie comunità della regione.

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