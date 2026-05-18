Juve facce scure alla Continassa | tutta la dirigenza a bordocampo con Spalletti
Alla Continassa, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la dirigenza si è riunita a bordo campo insieme all’allenatore. La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo derby, con i giocatori che si sono concentrati sulla preparazione tecnica e tattica. La presenza della dirigenza sul campo si è notata durante la sessione, mentre il gruppo lavorava sotto gli occhi attenti del personale tecnico. La squadra si prepara a una sfida importante, con l’obiettivo di migliorare i risultati recenti.
Volti tirati e aria di crisi, alla Continassa, all'indomani della sconfitta della Juve contro la Fiorentina. Spalletti ha ritrovato la squadra e tutta la dirigenza, in quello che ovviamente non è stato un giorno come gli altri. I discorsi sul futuro sono rimandati all'incontro che il tecnico avrà con Elkann, nel frattempo però c'è da preparare il derby e tenere vive quelle minime speranze che restano di centrare la Champions all'ultima giornata di campionato (la Juve dovrebbe vincere col Toro e, contemporaneamente, non vincere due tra Como, Milan e Roma). La squadra ha comunque il dovere di chiudere la stagione nel migliore dei modi, provando a far dimenticare le ultime sconfitte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
JUVENTUS – GALATASARAY gol e highlights | UEFA Champions League
Sullo stesso argomento
Padoin: «È mancata la ciliegina. Grazie alla dirigenza e a Spalletti, alla Juve ragazzi con grande futuro»di Marco BaridonPadoin, allenatore della Juve Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con...
Spalletti, e la Juve a due facce dopo il Genoa: con chi l'aveva il tecnico della Juve?Spalletti non ha fatto giri di parole per ricordare ai suoi giocatori che per essere all’altezza di una grande squadra bisogna chiudere sempre le...
Spalletti striglia la sua Juve nonostante la vittoria a Lecce: Servono più facce da ca**o come VlahovicLuciano Spalletti non si accontenta della vittoria della Juventus a Lecce e bacchetta la sua squadra nel post partita: il tecnico chiede più cattiveria ... fanpage.it
Juve fuori dalla Champions? Tacconi: Sarei felice di non vedere più in campo certe facceStefano Tacconi, storico ex portiere della Juventus, attacca aspramente i bianconeri dopo la sconfitta casalinga col Como. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: Ero allo Stadium, purtroppo. tuttomercatoweb.com