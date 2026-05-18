Juve facce scure alla Continassa | tutta la dirigenza a bordocampo con Spalletti

Alla Continassa, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la dirigenza si è riunita a bordo campo insieme all’allenatore. La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo derby, con i giocatori che si sono concentrati sulla preparazione tecnica e tattica. La presenza della dirigenza sul campo si è notata durante la sessione, mentre il gruppo lavorava sotto gli occhi attenti del personale tecnico. La squadra si prepara a una sfida importante, con l’obiettivo di migliorare i risultati recenti.

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