Verstappen alle 24h | falso il peso extra sulla Mercedes-AMG GT3

Notizia in breve

Durante la gara delle 24 ore, si è chiarito che la Mercedes-AMG GT3 non aveva un peso superiore di 35 chili rispetto alle altre vetture, come inizialmente sembrava. Il malinteso è nato da un confronto tra i dati di peso e le specifiche di una McLaren, che ha portato a interpretazioni errate. La differenza di peso effettiva tra le vetture non ha subito variazioni rispetto alle regolamentazioni ufficiali. La questione ha coinvolto analisi tecniche e verifiche sui dati di peso delle vetture partecipanti.