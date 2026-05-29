Verstappen alle 24h | falso il peso extra sulla Mercedes-AMG GT3
Durante la gara delle 24 ore, si è chiarito che la Mercedes-AMG GT3 non aveva un peso superiore di 35 chili rispetto alle altre vetture, come inizialmente sembrava. Il malinteso è nato da un confronto tra i dati di peso e le specifiche di una McLaren, che ha portato a interpretazioni errate. La differenza di peso effettiva tra le vetture non ha subito variazioni rispetto alle regolamentazioni ufficiali. La questione ha coinvolto analisi tecniche e verifiche sui dati di peso delle vetture partecipanti.
? Punti chiave Come è nato il falso calcolo dei 35 chili sulla Mercedes?. Perché il confronto con la McLaren ha generato il malinteso tecnico?. Cosa ha modificato realmente il regolamento sulle prese d'aria della vettura?. Come influisce il sistema BoP sulla gestione delle prestazioni in pista?.? In Breve Peso Mercedes-AMG GT3 costante a 1.355 kg rispetto all'edizione precedente.. Differenza di 35 kg calcolata erroneamente confrontando Mercedes con McLaren 720S.. Piloti Verstappen Racing coinvolti nella gara insieme a Juncadella e Gounon.. Incremento di 0,5 millimetri sulle prese d'aria per ottimizzare il flusso motore.. La Mercedes-AMG GT3 schierata da Max Verstappen alle 24 Ore del Nürburgring non ha subito alcun aumento di peso di 35 chilogrammi, smentendo le voci circolate sui social. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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