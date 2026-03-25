Due nuove versioni sportive della Mercedes AMG GT sono state presentate, entrambe basate sulla stessa piattaforma della Concept AMG GT Track Sport. I modelli, denominati AMG GT3 e Black Series, condividono le caratteristiche tecniche e strutturali sviluppate per offrire elevate prestazioni su strada e in pista. La presentazione ufficiale ha fornito dettagli sulle specifiche e le differenze tra le due versioni, senza indicare date di uscita o prezzi.

È passato un anno da quando Mercedes ha presentato la Concept Amg GT Track Sport, aumentando le speculazioni e la curiosità degli appassionati Amg che si sono chiesti quale fosse il legame tra questo concept e un'ulteriore evoluzione della famiglia GT. Oggi arriva la risposta: la concept car rappresenta la piattaforma tecnologica per ben due modelli ad altissime prestazioni. Costituisce, infatti, la base per la nuova Mercedes-Amg GT3 e per la futura Mercedes-Amg GT Black Series. Come dichiarato da Michael Schiebe, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group: "Stiamo sviluppando la Black Series più estrema mai costruita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Amg GT3 e Black Series: due sportive, un'unica piattaforma

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