Il laboratorio dei partiti Prove tecniche di campo larghissimo

Attorno al nome di Paolo Pilotto si sono radunate le principali forze di maggioranza di Monza in vista delle elezioni amministrative del 2027. Sono presenti il Partito Democratico, LabMonza, Avs, Azione, MonzAttiva e solidale e Movimento Moccia per Monza. Queste forze hanno confermato il loro sostegno al progetto e stanno lavorando insieme per affrontare le prossime sfide politiche.

Attorno al nome di Paolo Pilotto per le elezioni amministrative del 2027 si sono ritrovate tutte le forze di maggioranza monzese: Partito Democratico, LabMonza, Avs, Azione, MonzAttiva e solidale e Movimento Moccia per Monza. Un fronte compatto che ora apre alla possibilità di un ulteriore allargamento del perimetro politico. Dietro la convergenza su Pilotto c’è - spiegano i protagonisti della coalizione - il riconoscimento della sua capacità di fare sintesi tra sensibilità diverse. Uno stile politico fatto di pacatezza, confronto e dialogo, che ha consentito al "campo largo" in salsa monzese di reggere nel tempo. Non è un caso che proprio ora si stiano aprendo nuovi spiragli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il laboratorio dei partiti. Prove tecniche di campo larghissimo Articoli correlati Leggi anche: Prove tecniche di campo largo per il Gualtieri bis: Italia viva entra in maggioranza al Campidoglio Leggi anche: Prove tecniche di soccorso. Areu “scalda i muscoli“ prima dei Giochi invernali Una selezione di notizie su Il laboratorio dei partiti Prove... Discussioni sull' argomento Il laboratorio dei partiti. Prove tecniche di campo larghissimo; Il nuovo centro giovani partito a tutto volume; Nei segreti del kit RAY di Nalini: il filato Viflo, test e tecnologia; BMW testa robot umanoidi nella fabbrica di Lipsia. Il laboratorio politico di Melegnano Campo largo verso le elezioniProve di alleanza tra Pd, Cinque Stelle, Avs e Italia Viva. Anche in vista delle elezioni comunali del ... msn.com Il direttore del "Fatto Quotidiano" sgancia la bomba contro la presidente della Commissione Ue (senza prove): «Vedrete cosa scopriremo...» facebook Fact Check Cyprus non trova prove della presenza di armi nucleari alla base RAF di Akrotiri x.com