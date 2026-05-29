A Verona, per la stagione 2025-26, sono stati pubblicati i risultati dei voti dei giocatori per il fantacalcio. Sono stati identificati i migliori e i peggiori in base alle valutazioni fornite. I giocatori con le valutazioni più alte hanno ottenuto punteggi elevati nelle partite, mentre quelli con i voti più bassi hanno registrato le performance peggiori. La classifica tiene conto delle singole valutazioni assegnate durante le partite della stagione.

Dopo sette stagioni in Serie A, il Verona saluta la massima serie e retrocede in Serie B. La squadra di Sammarco ha chiuso il campionato al penultimo posto, senza mai riuscire davvero a rientrare nella lotta salvezza. Una sola vittoria nel girone di ritorno, tre successi complessivi, peggior attacco del torneo e terza peggior difesa. E anche al Fantacampionato Gazzetta i giocatori non hanno inciso. Qualche lampo è arrivato da Orban, prima della sua esclusione dopo la lite con un tifoso, mentre nel finale di stagione Bowie ha provato a sorprendere. Per il resto, calma piatta e poche soddisfazioni per i fantallenatori. Vediamo allora chi sono stati i protagonisti in positivo e in negativo dell’Hellas Verona al fantacalcio: i tre migliori e i tre peggiori per fantamedia tra i giocatori andati a voto in almeno 10 partite, portieri esclusi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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