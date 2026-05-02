Vernet incontra Piranesi | Roma tra Passato e Presente

È stata inaugurata una mostra che mette a confronto le opere di Marshall Vernet, fotografo contemporaneo, con le incisioni storiche di Giovanni Battista Piranesi. L’esposizione si svolge a Roma e presenta un percorso visivo che unisce il passato e il presente attraverso immagini e incisioni. Il progetto si concentra sulla rappresentazione degli spazi urbani e architettonici, offrendo uno sguardo diverso sulla città.

Cosa: La mostra d’arte Vernet incontra Piranesi, un inedito progetto visivo che affianca la fotografia contemporanea di Marshall Vernet alle storiche incisioni di Giovanni Battista Piranesi.. Dove e Quando: Presso la galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art (Via Margutta 54, Roma), aperta al pubblico dal 15 maggio al 5 giugno 2026.. Perché: Per compiere un affascinante viaggio temporale e materico attraverso le forme architettoniche della capitale, scoprendo come l’estetica cinematografica moderna possa esaltare la grandiosità dell’arte settecentesca.. La Città Eterna possiede la straordinaria capacità di sovrapporre le epoche, rendendo il dialogo tra l’antico e il contemporaneo non solo possibile, ma inevitabilmente affascinante.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Vernet incontra Piranesi: Roma tra Passato e Presente Notizie correlate Racconto di una notte, trame e anticipazioni puntate del 12 aprile: il passato incontra il presenteIl conto alla rovescia è già iniziato, e tra poche ore i fans di serial turchi potranno immergersi in una nuova trama, che promette di tenere tutti... Leggi anche: Roma-Juve, dal passato al presente: numeri e grandi sfide