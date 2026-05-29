Venezuela l’opposizione apre ai negoziati con il regime La proposta di Machado
L’opposizione venezuelana ha aperto alla possibilità di negoziati con il regime. La proposta è stata avanzata da Machado, che si trova ora all’estero dopo essere fuggita di nascosto per le minacce ricevute dal governo. La notizia arriva mentre le tensioni tra le parti continuano, con la prospettiva di un dialogo che potrebbe cambiare gli equilibri politici nel paese. La proposta di negoziato rappresenta un passo significativo nel contesto attuale.
È sempre più vicina, geograficamente, al suo Venezuela, da dove è dovuta partire di nascosto per scappare alle minacce del regime chavista. Maria Corina Machado si trova in questo momento ia Panama e da lì ha confermato di essere determinata a negoziare con i rappresentanti del regime, guidato da Delcy Rodriguez, per la transizione democratica del Paese sudamericano. Machado ha rivendicato la vittoria del candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia, nelle elezioni presidenziali 2024, dichiarate vinte da Nicolas Maduro nonostante tutte le irregolarità confermate anche dagli osservatori internazionali. In quell’occasione, González Urrutia ha dovuto prendere il posto di Machado nella scheda elettorale dopo che l’oppositrice è stata inabilitata politicamente dalle autorità venezuelane. 🔗 Leggi su Formiche.net
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