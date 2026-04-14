Venezuela l’alleanza con Macron | la sfida di Machado in Europa

In un incontro a Parigi, la leader dell’opposizione venezuelana, insignita del Premio Nobel per la Pace, ha dialogato con il presidente francese. L’obiettivo dichiarato è quello di avanzare verso un processo democratico nel Venezuela. La visita si inserisce in un contesto di relazioni tra l’opposizione venezuelana e le autorità francesi, con l’intento di rafforzare i legami internazionali e sostenere i cambiamenti politici nel Paese.

A Parigi, la leader dell’opposizione venezuelana, insignita del Premio Nobel per la Pace, ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron per discutere dei passi necessari verso una democrazia nel proprio Paese. L’incontro, avvenuto in occasione della tournée europea intrapresa da Machado, ha il sostegno esplicito di Macron alla transizione politica in Venezuela. Il sostegno francese alla volontà popolare venezuelana. Attraverso una comunicazione su X accompagnata da un’immagine del colloquio, il capo dello Stato francese ha ribadito l’impegno della Francia verso i valori della libertà. Durante il confronto, Macron ha sottolineato come sia fondamentale garantire un passaggio democratico che rispetti quanto desiderato dai cittadini venezuelani e che avvenga in modo pacifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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