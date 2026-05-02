In Venezuela, una mobilitazione internazionale si sta sviluppando a sostegno di 500 detenuti politici che chiedono giustizia. La protesta coinvolge attivisti e organizzazioni di diversi Paesi, puntando l’attenzione sulla condizione di coloro che sono stati arrestati e trattenuti senza processo. La questione riguarda anche la risposta del governo locale, guidato dalla vicepresidente, alla quale si rivolge questa crescente richiesta di libertà e rispetto dei diritti umani.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la mobilitazione globale il governo di Delcy Rodriguez?. Chi sono i 500 detenuti politici che chiedono giustizia?. Perché i sindacati si uniscono alla strategia di Maria Corina Machado?. Quali conseguenze avrà la marcia verso l'ambasciata statunitense?.? In Breve Proteste in oltre 120 città mondiali incluse manifestazioni a Roma e in America.. Circa 500 persone restano detenute in Venezuela per motivi di opinione politica.. Coalizione sindacale nazionale organizza marcia verso ambasciata USA il 7 maggio.. José Patines coordina i lavoratori per aumenti salariali e tutela libertà sindacale.. Maria Corina Machado ha convocato per domani proteste in Venezuela e in oltre 120 città del mondo, puntando la pressione sul governo di Delcy Rodriguez per il rilascio dei detenuti politici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela, la sfida di Machado: mobilitazione globale per i detenuti

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