Almeno 51 prigionieri politici in Venezuela sono in condizioni considerate critiche, secondo un rapporto di un’ONG. La maggior parte di loro si trova in carcere da oltre un anno senza aver ricevuto ancora una scarcerazione promessa. Le autorità hanno annunciato liberazioni, ma i numeri ufficiali non coincidono con le stime delle associazioni. La situazione si aggrava mentre si attendono risposte concrete sulla sorte di questi detenuti.

? Domande chiave Chi sono i 51 detenuti con le condizioni più critiche?. Perché le promesse di scarcerazione non corrispondono ai numeri reali?. Come reagirà la Procura alla richiesta urgente della ONG?. Quali conseguenze avranno gli scioperi della fame per i prigionieri?.? In Breve La ONG Justicia y Proceso segnala 631 detenuti politici totali in Venezuela.. Jorge Rodríguez prometteva 300 rilasci ma il Foro Penal ne conta solo 39.. Familiari e detenuti avviano proteste e scioperi della fame per la crisi sanitaria.. La richiesta di revisione è stata inoltrata formalmente alla Procura generale venezuelana.. Almeno 51 prigionieri politici in... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela: 51 prigionieri politici a rischio morte, l’allarme della ONG

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Il Venezuela obbedisce a Trump: liberi i prigionieri politici, attesa per Alberto Trentini

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