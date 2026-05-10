Venezuela | 457 prigionieri politici l’amnistia non ferma le detenzioni

In Venezuela, 457 prigionieri politici sono ancora detenuti nonostante l'annuncio di un'amnistia da parte di funzionari governativi. La misura non ha portato alla liberazione di tutti i detenuti, poiché molte persone continuano a essere trattenute. Nel frattempo, i tribunali continuano a richiedere pagamenti in dollari, collegati a procedure legali e processi giudiziari. La situazione evidenzia come le detenzioni e le procedure legali rimangano in vigore anche con l'annuncio di amnistie ufficiali.

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? Punti chiave Perché l'amnistia di Delcy Rodriguez non sta liberando i detenuti?. Come funzionano i pagamenti in dollari richiesti dai tribunali venezuelani?. Chi sono i 42 cittadini stranieri ancora bloccati nelle carceri?. Cosa rischiano i 293 prigionieri in attesa di una sentenza definitiva?.? In Breve 42 detenuti sono stranieri o possiedono doppia cittadinanza.. 293 persone attendono ancora una sentenza definitiva dai tribunali.. Dal 2014 si contano 19.092 arresti per motivi politici.. Oltre 11.000 cittadini restano soggetti a misure limitative della libertà.. Il Foro Penal ha registrato 457 prigionieri politici detenuti in Venezuela, tra cui figurano 42 cittadini stranieri o con doppia cittadinanza, nonostante l’esistenza di una legge di amnistia promossa dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela: 457 prigionieri politici, l’amnistia non ferma le detenzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il Venezuela ha approvato l’amnistia generale per i prigionieri politici Venezuela, approvata l’amnistia per i prigionieri politici: libero l’alleato di Machado(Adnkronos) – E' stato scarcerato in Venezuela Juan Pablo Guanipa, ex vice presidente dell'Assemblea nazionale e stretto alleato della leader...