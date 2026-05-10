Venezuela | 457 prigionieri politici l’amnistia non ferma le detenzioni

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Venezuela, 457 prigionieri politici sono ancora detenuti nonostante l'annuncio di un'amnistia da parte di funzionari governativi. La misura non ha portato alla liberazione di tutti i detenuti, poiché molte persone continuano a essere trattenute. Nel frattempo, i tribunali continuano a richiedere pagamenti in dollari, collegati a procedure legali e processi giudiziari. La situazione evidenzia come le detenzioni e le procedure legali rimangano in vigore anche con l'annuncio di amnistie ufficiali.

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? Punti chiave Perché l'amnistia di Delcy Rodriguez non sta liberando i detenuti?. Come funzionano i pagamenti in dollari richiesti dai tribunali venezuelani?. Chi sono i 42 cittadini stranieri ancora bloccati nelle carceri?. Cosa rischiano i 293 prigionieri in attesa di una sentenza definitiva?.? In Breve 42 detenuti sono stranieri o possiedono doppia cittadinanza.. 293 persone attendono ancora una sentenza definitiva dai tribunali.. Dal 2014 si contano 19.092 arresti per motivi politici.. Oltre 11.000 cittadini restano soggetti a misure limitative della libertà.. Il Foro Penal ha registrato 457 prigionieri politici detenuti in Venezuela, tra cui figurano 42 cittadini stranieri o con doppia cittadinanza, nonostante l’esistenza di una legge di amnistia promossa dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez.🔗 Leggi su Ameve.eu

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