venezuela piano per il rilascio di 500 prigionieri politici

Il governo venezuelano ha annunciato un piano per il rilascio di 500 prigionieri politici, escludendo alcuni detenuti dalla precedente amnistia. La nuova iniziativa prevede un percorso parallelo alla giustizia ordinaria, con procedure specifiche per la liberazione. Non sono ancora stati forniti dettagli sui criteri di esclusione o sulle tempistiche. La misura si inserisce in un contesto di tentativi di dialogo tra le autorità e gruppi di opposizione.

? Punti chiave Chi sono i detenuti esclusi dalla precedente legge sull'amnistia?. Come funzionerà il nuovo percorso parallelo alla giustizia ordinaria?. Perché il governo ha scelto di coinvolgere università e ONG?. Quali cambiamenti porterà la consultazione pubblica sulla riforma penale?.? In Breve Oltre 395 detenuti già liberati tramite procedure diverse dalla legge sull'amnistia.. Beneficiari includono Merys Torres, Samantha Hernández e agenti della Polizia Metropolitana.. Consultazione pubblica sulla riforma della Giustizia Penale prevista dal 1 giugno prossimo.. Rilasci gestiti tramite Commissione per la Rivoluzione Giudiziaria e Programma di Convivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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