Dal ritorno in Serie A alla rivoluzione arancioneroverde: il Venezia vuole restare in alto sul modello Como e Atalanta. Il Venezia non vuole più essere una “squadra ascensore”: la promozione apre un mercato ambizioso che mescola esperienza e giovani, con Stroppa al timone e obiettivi concreti come Kosti?, Saint?Maximin, Fullkrug e il già ufficiale Toma Baši?. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il ritorno in Serie A del Venezia è pensato come punto di partenza, non come traguardo. La proprietà e la dirigenza hanno deciso di seguire un modello alla ComoAtalanta: investire in qualità senza rinunciare a un progetto tecnico chiaro, e per farlo manterranno Giovanni Stroppa come allenatore, l’uomo che ha promesso alla società «se inseriamo i pezzi giusti ci divertiamo anche il prossimo anno». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Venezia sullo stesso binario di Como e Atalanta: fine della squadra ‘ascensore’, inizia il grande progetto dei lagunari

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