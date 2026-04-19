Venezia in Serie A se…Tutte le combinazioni per la matematica promozione dei lagunari già nella prossima giornata di B

Il Venezia sta avvicinando la qualificazione alla Serie A, grazie ai risultati ottenuti nel campionato di Serie B. La squadra può conquistare la promozione matematica già nella prossima giornata, in caso di determinati esiti delle partite che coinvolgono anche l’Empoli. La marcia dei lagunari continua senza sosta, portandoli a un passo dalla massima categoria del calcio italiano.

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