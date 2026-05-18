Oristanese al via il progetto sulla memoria dei pescatori lagunari

È partito un nuovo progetto dedicato alla memoria dei pescatori della laguna, con l’obiettivo di raccogliere testimonianze e storie legate alla loro attività. Sono state realizzate circa cinquanta interviste, coinvolgendo pescatori e persone legate alla comunità locale. Il progetto si concentra sulla trasformazione delle vite dei pescatori, in particolare dopo il periodo del dominio feudale. Le interviste offrono un quadro dettagliato delle esperienze e dei cambiamenti affrontati nel tempo da questa comunità.

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