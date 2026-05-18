Oristanese al via il progetto sulla memoria dei pescatori lagunari
È partito un nuovo progetto dedicato alla memoria dei pescatori della laguna, con l’obiettivo di raccogliere testimonianze e storie legate alla loro attività. Sono state realizzate circa cinquanta interviste, coinvolgendo pescatori e persone legate alla comunità locale. Il progetto si concentra sulla trasformazione delle vite dei pescatori, in particolare dopo il periodo del dominio feudale. Le interviste offrono un quadro dettagliato delle esperienze e dei cambiamenti affrontati nel tempo da questa comunità.
? Domande chiave Come è cambiata la vita dei pescatori dopo il dominio feudale? Chi sono i protagonisti delle cinquanta interviste raccolte nel progetto? Dove si svolgeranno gli appuntamenti tra Marceddì, Oristano e Cabras? Cosa rivelano le immagini del documentario sulla realtà degli stagni??? In Breve 28 maggio presentazione libro di Valeria Deplano a Marceddì ore 18 29 maggio proiezione documentario di Franco Brogi Taviani a Oristano ore 18 30 maggio mostra fotografica di Mauro Raponi a Cabra . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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