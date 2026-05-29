Venerdì pomeriggio, un incidente ha causato la morte di un giovane. Un'auto si è scontrata frontalmente con un'altra lungo una strada trafficata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. La viabilità è stata subito bloccata, creando lunghe code e disagi nella zona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Il sole pomeridiano scaldava l’asfalto, riflettendo i soliti riflessi metallici di un traffico intenso ma ordinario. Era una giornata come tante, scandita dal rumore dei motori e dal ritmo frenetico della routine quotidiana. Un ragazzo di soli ventidue anni viaggiava a bordo della sua motocicletta, assaporando la libertà delle due ruote e procedendo lungo il suo percorso. In direzione opposta, o forse a un incrocio ravvicinato, un’automobile guidata da una donna procedeva la sua marcia. In una frazione di secondo, l’imprevedibilità del destino ha spezzato la normalità. Un impatto violentissimo e improvviso ha squarciato il rumore della strada, trasformando una giornata qualunque in un dramma insanabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Venerdì nero”. Tragico schianto in Italia, vittima giovanissima: traffico nel caos

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