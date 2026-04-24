Tragico schianto contro un albero | la vittima è Massimo Fusaro

Un incidente mortale si è verificato in via della Chiesa, a Urago Mella, coinvolgendo un furgoncino guidato da una persona deceduta. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha sbandato mentre percorreva la strada, urtando un altro mezzo. Successivamente, il furgoncino ha finito la sua corsa contro un albero, provocando la morte del conducente. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

La sbandata mentre percorreva via della Chiesa, a Urago Mella, al volante del suo furgoncino; l’urto contro un altro veicolo, quindi il terribile impatto contro un albero. Uno schianto violentissimo che ha ridotto l’abitacolo a un groviglio di lamiere: i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Italia, tragico schianto in autostrada: la vittima era conosciutissima. Paese sotto shockUn uomo che ha dedicato l’intera esistenza a curare il respiro degli altri si è ritrovato improvvisamente senza il proprio, in un istante sospeso tra... Tragico schianto con lo scooter, la vittima è il 53enne Silvestre CascioJESI – Non ce l’ha fatta Silvano Silvestre Cascio, 53enne originario della Sicilia ma residente a Jesi, vittima di un grave incidente stradale nello...