Tragico schianto con lo scooter la vittima è il 53enne Silvestre Cascio

Un grave incidente stradale si è verificato nel fine settimana a Jesi, coinvolgendo uno scooter e causando la morte di un uomo di 53 anni. La vittima è un residente locale originario della Sicilia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima.

JESI – Non ce l’ha fatta Silvano Silvestre Cascio, 53enne originario della Sicilia ma residente a Jesi, vittima di un grave incidente stradale nello scorso weekend. Troppi gravi i traumi riportati dopo lo schianto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, in sella al suo scooter del quale ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it Jesi, si schianta con lo scooter di notte: Silvestre Cascio, operaio di 53 anni trovato morto in stradaJESI Viveva a Jesi e lavorava alla Cnh Industrial, dove ora tutti i colleghi lo piangono. Italia, tragico schianto in autostrada: la vittima era conosciutissima. Paese sotto shockUn uomo che ha dedicato l’intera esistenza a curare il respiro degli altri si è ritrovato improvvisamente senza il proprio, in un istante sospeso tra...