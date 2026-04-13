Da Ravenna a Milano in moto per consegnare una Harley Davidson a Johnny Depp
Un motociclista ha attraversato in moto la distanza tra Ravenna e Milano con l’obiettivo di consegnare una Harley Davidson all’attore Johnny Depp. La consegna avverrà in occasione di due concerti in Italia programmati per settembre 2026: uno a Milano, al Parco della Musica, e l’altro nella provincia di Padova, al Castello Carrarese. Depp sarà in Italia con la sua band, gli Hollywood Vampires, per due serate consecutive.
A settembre 2026, l'attore Johnny Depp tornerà in Italia con la sua band gli Hollywood Vampires (con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen), per due concerti: uno al Parco della Musica di Milano l'1 settembre e l'altro al Castello Carrarese nella provincia di Padova il 2 settembre. Per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Da Rimini a Milano in moto per consegnare una Harley Davidson a Johnny DeppRimini si prepara a mettersi in viaggio per uno degli eventi musicali più attesi del 2026.
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