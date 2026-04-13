Da Ravenna a Milano in moto per consegnare una Harley Davidson a Johnny Depp

Un motociclista ha attraversato in moto la distanza tra Ravenna e Milano con l’obiettivo di consegnare una Harley Davidson all’attore Johnny Depp. La consegna avverrà in occasione di due concerti in Italia programmati per settembre 2026: uno a Milano, al Parco della Musica, e l’altro nella provincia di Padova, al Castello Carrarese. Depp sarà in Italia con la sua band, gli Hollywood Vampires, per due serate consecutive.