Da Rimini a Milano in moto per consegnare una Harley Davidson a Johnny Depp
Da Rimini a Milano, un gruppo di motociclisti si appresta a partire per consegnare una Harley Davidson a Johnny Depp. L’evento si inserisce nel contesto del ritorno in Italia del musicista e della sua band Hollywood Vampires, previsto per il 2026. La partenza collettiva, organizzata nella città romagnola, precede uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno successivo.
Rimini si prepara a mettersi in viaggio per uno degli eventi musicali più attesi del 2026. In occasione del ritorno in Italia di Johnny Depp con la sua band Hollywood Vampires, è infatti in fase di organizzazione una partenza collettiva di motociclisti proprio dalla città romagnola.L’appuntamento.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Da Como una Harley “pirata” per Johnny Depp: corteo di biker verso il concerto della starUna Harley Davidson in stile “Pirati dei Caraibi”, un corteo di biker in partenza da Como e una consegna speciale direttamente a Johnny Depp.