Nella notte del 30 aprile, un incendio ha interessato le tettoie di via Castellamonte a Venaria Reale. Le fiamme hanno causato l’evacuazione di alcune abitazioni nelle vicinanze, mentre i vigili del fuoco di Torino e Alpignano sono intervenuti per spegnere le fiamme. Sul posto sono state osservate le fiamme che si innalzavano nel cielo, e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

? Cosa sapere Incendio alle tettoie in via Castellamonte a Venaria Reale nella notte del 30 aprile.. Famiglie evacuate e vigili del fuoco di Torino e Alpignano intervengono per domare le fiamme.. Le fiamme hanno divorato le tettoie in legno in via Castellamonte a Venaria Reale durante la notte di giovedì 30 aprile 2026, costringendo i residenti a un rapido allontanamento dalle proprie abitazioni. Il rogo si è concentrato su strutture esterne che custodivano grandi quantità di legna, alimentando un incendio che ha minacciato la vicinanza delle case private. La densa colonna di fumo scura, visibile da grande distanza nel cielo notturno, è stata identificata come risultato della combustione del materiale ligneo, senza presentare caratteristiche di tossicità per l’ambiente circostante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venaria, rogo notturno alle tettoie: case evacuate e fiamme nel cielo

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