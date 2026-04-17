Un incendio si è sviluppato in un condominio situato nella via principale di Vigliano Biellese. Il rogo ha causato il ricovero di sei persone, tutte per inalazione di fumi. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato gli abitanti dello stabile per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118.

Un violento incendio ha colpito un edificio residenziale nella via principale di Vigliano Biellese, provocando il ricovero di sei persone per inalazione di fumi e costringendo all’evacuazione degli abitanti dello stabile. Il rogo si è concentrato in un appartamento situato al secondo piano, scatenando una massiccia operazione di soccorso coordinata dalle autorità locali. Il pericolo è diventato evidente quando una colonna di fumo nerastro ha iniziato a sprigionarsi dall’abitazione coinvolta, saturando d’aria irrespirabile sia le zone comuni del condominio che i civili alloggi nei piani limitrofi. Immediatamente, diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Biella sono state mobilitate sul posto con l’obiettivo di isolare il fuoco e impedire che le fiamme potessero risalire verso i livelli superiori della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigliano Biellese, rogo nel condominio: 6 feriti e case evacuate

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